18-летняя Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради позировала топлес

Фотографом выступил Стивен Кляйн, который раньше часто работал с мамой Лили-Роуз Депп — Ванессой Паради.

Лили-Роуз Депп Instagram

18-летняя дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп приняла участие в фотосессии для нового номера журнала Карин Ройтфельд CR Fashion Book и украсила одну из четырех обложек издания.

Об этом пишет Woman.ru.

Главной темой выпуска стал 1999 год.

На днях в Сети появились снимки Лили-Роуз Депп для журнала CR Fashion Book, который издает Карин Ройтфельд — бывший главный редактор французского Vogue. На фотографиях модель, которая, если верить слухам, недавно увеличила грудь, смело позирует топлес. В интервью девушка призналась, что согласилась принять участие в съемке, потому что полностью доверяет чувству стиля Карин Ройтфельд. "Карин отвечала за мою первую фотосессию для Chanel, мне тогда было всего 15. В этот раз я решила зайти чуть дальше: показать больше тела и добавить сексуальности. Мне уже исполнилось 18, так что я готова повышать ставки", — рассказала Депп журналу.

Фотографом выступил Стивен Кляйн, который раньше часто работал с мамой Лили-Роуз Депп — Ванессой Паради. "У него есть потрясающие снимки моей мамы — когда она была в моем возрасте. Во время фотосессии для CR Fashion Book мы снимали перед зеркалом, на котором были прикреплены те самые кадры с мамой. Оказалось, что у нас просто один и тот же образ в стиле гранж!" — добавила модель.

Публикация от CR Fashion Book (@crfashionbook) Авг 22 2017 в 7:51 PDT

Публикация от Carine Roitfeld (@carineroitfeld) Июл 26 2017 в 4:28 PDT

Напомним, Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз приняли участие в фотосессии.