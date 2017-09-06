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18-летняя киевлянка стала "Мисс Украина-2017", опубликованы фото

Сегодня, 13:25

В этом году за корону боролись 24 девушки в возрасте от 17 до 24 лет.

Полина Ткач, Мисс Украина
УНИАН
6 сентября в Киеве состоялся финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2017", победительницей которого стала 18-летняя киевлянка Полина Ткач.

Об этом пишет golos.ua.

В этом году за корону боролись 24 девушки в возрасте от 17 до 24 лет, которые представляли разные города Украины. Корону Ткач вручила "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко.

Полина Ткач, Мисс Украина
УНИАН

"Мисс Украина-2017" представит нашу страну на конкурсе красоты "Мисс Мира-2017", который состоится в декабре в Китае.

Полина Ткач, Мисс Украина
УНИАН

Полина Ткач, Мисс Украина
УНИАН

Кроме главного титула "Мисс Украина", еще две девушки стали обладательницами почетных званий: Miss Ukraine International 2017 24-летняя Чифа Ксения представит Украину на конкурсе "Miss International 2017", который пройдет под эгидой UNICEF в Японии, а Miss Ukraine Earth 2017, 23-летняя Мироненко Диана, отправится на Филиппины, чтобы принять участие в конкурсе "Miss Earth 2017" (конкурс пройдет под эгидой ООН).

 

Напомним, украинка Анна Гомонова получила сразу две короны конкурса "Mrs Earth-2017".

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Мисс Украина, конкурс красоты, Полина Ткач
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