19-летняя Виктория Петрик вышла замуж, опубликовано фото

Виктория не сообщила, кто стал ее избранником.

Виктория Петрик Instagram

Участница "Новой волны" и "Детского Евровидения-2008" выложила фотографию с обручальным кольцом на своей странице в Instagram.

Виктория не сообщила, кто стал ее избранником. Также старшая сестра Пестрик умолчала, где и когда прошла церемония бракосочетания.

Под снимком Вика написала: "Любимый Муж. Мы Счастливы. Я безумно благодарна богу за такой подарок судьбы как ты. Я горда тем, что ты мой Муж.

Два года назад "Главред" писал о бойфренде Виктории.

Напомним, 12-летняя Петрик устроила истерику из-за макияжа на "Новой волне".