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19-летняя Виктория Петрик вышла замуж, опубликовано фото

Сегодня, 15:19
Виктория Петрик < >
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Виктория не сообщила, кто стал ее избранником. 

Виктория Петрик
Виктория Петрик Instagram
Одна из сестер Петрик — Виктория, вышла замуж.

Участница "Новой волны" и "Детского Евровидения-2008" выложила фотографию с обручальным кольцом на своей странице в Instagram.

Виктория не сообщила, кто стал ее избранником. Также старшая сестра Пестрик умолчала, где и когда прошла церемония бракосочетания.

Под снимком Вика написала: "Любимый Муж. Мы Счастливы. Я безумно благодарна богу за такой подарок судьбы как ты. Я горда тем, что ты мой Муж.

Два года назад "Главред" писал о бойфренде Виктории.  

Напомним, 12-летняя Петрик устроила истерику из-за макияжа на "Новой волне".

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Виктория Петрик, вышла замуж, свадьба
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