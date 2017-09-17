20-летнюю сестру Ким Кардашьян заподозрили в беременности

СМИ также сообщают, что Дженнер должна родить в феврале 2018 года, и пара ждет девочку.

Кайли Дженнер Instagram

Сейчас самая обсуждаемая новость в семействе Кардашьян – беременность 20-летней Кайли.

Об этом пишет Лиза.

Они сообщили эту новость друзьям пару недель назад. Их родные уже давно в курсе. Кайли очень взволнована", – сообщил один из близких источников звезды.

По словам близкого окружения, пара не планировала ребенка, но 20-летняя Кайли "в восторге от происходящего".

СМИ также сообщают, что Дженнер должна родить в феврале 2018 года, и пара ждет девочку.

Публикация от Kylie (@kyliejenner)Сен 17 2017 в 4:25 PDT

Пока все гадают – ждет она ребенка или нет, девушка вовсю подогревает слухи.

Накануне девушка была на дне рождения подруги. И опубликовала в Инстаграме новое фото, на котором немного оголила свой живот.

Публикация от Kylie (@kyliejenner)Сен 24 2017 в 12:13 PDT

"Вчера было очень мило. Надеюсь, ты была счастлива в свой день рождения. Люблю тебя навсегда", — написала Кайли. Тем не менее по фотографии сказать точно, беременна она или нет, пока нельзя. Об этом и стали писать поклонники и фолловеры.

Напомним, 33-летняя сестра Пэрис Хилтон снова беременна.