20-летнюю сестру Ким Кардашьян заподозрили в беременности

СМИ также сообщают, что Дженнер должна родить в феврале 2018 года, и пара ждет девочку.
Об этом пишет Лиза.
Они сообщили эту новость друзьям пару недель назад. Их родные уже давно в курсе. Кайли очень взволнована", – сообщил один из близких источников звезды.
По словам близкого окружения, пара не планировала ребенка, но 20-летняя Кайли "в восторге от происходящего".
СМИ также сообщают, что Дженнер должна родить в феврале 2018 года, и пара ждет девочку.
Пока все гадают – ждет она ребенка или нет, девушка вовсю подогревает слухи.
Накануне девушка была на дне рождения подруги. И опубликовала в Инстаграме новое фото, на котором немного оголила свой живот.
"Вчера было очень мило. Надеюсь, ты была счастлива в свой день рождения. Люблю тебя навсегда", — написала Кайли. Тем не менее по фотографии сказать точно, беременна она или нет, пока нельзя. Об этом и стали писать поклонники и фолловеры.