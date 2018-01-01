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20-летняя дочь Сталлоне похвасталась фигурой, одев лишь бюстгальтер и штаны

Сегодня, 16:20

Систин устроила небольшую фотосессию.

Сталлоне Систин
Систин устроила небольшую фотосессию instagram.com/sistinestallone
20-летняя  дочь известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне Систин поделилась пикантными снимками.

На своей странице в Instagram девушка выложила снимки, на которых она позирует в черном бюстгальтере, бриджах и босоножках. Девушка томно смотрит в объектив фотокамеры.

Систин – средняя дочь Сталлоне и модели Дженнифер Флавин.

Сталлоне Систин
Систин устроила небольшую фотосессию instagram.com/sistinestallone
Сталлоне Систин
Систин устроила небольшую фотосессию instagram.com/sistinestallone

Ранее 71-летний Сталлоне показал изнуряющую тренировку.
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Систин Сталлоне, фигура, Сильвестр Сталлоне
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