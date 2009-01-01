21 годовщину свадьбы Kishe отметил под парусами на Лазурном побережье Франции​

Супруги отправились в путешествие, от которого не смогли отказаться.

В семье певца Kishe принято отмечать день свадьбы в "свадебных путешествиях".

Каждый год Андрей и Оксана отправляются в новый город.

Kishe: "Раньше мы отмечали в кругу друзей, катались на лимузине по городу, дарили друг другу обручальные кольца. 10 лет назад я решил подарить Оксане что-то нематериальное — то, что не будет лежать и пылиться, а какие-то невероятные приключения, которые запомнятся навсегда. И я подарил путешествие. С этого всё и началось".

Андрей Kishe Пресс-служба

Так, певец и его жена уже побывали в Испании, Барселоне, Валенсии, Париже, Риме, Венеции, Порто, Лиссабоне, Каире, Маврикии, Бангкоке, Нью-Йорке, Чикаго, Женеве и других. Не стал исключением и 2017, 21-й год со дня свадьбы.

Супруги отправились в путешествие, от которого не смогли отказаться. Сообщество путешественников по всему миру "One Life" предложили Андрею стать звёздным гостем большой флотилии из 10-ти белоснежных яхт и катамаранов, на которых отправилось более 100 участников из 14 стран мира. Таким образом, Kishe и его жена Оксана решили отметить 21-летие совместной жизни. Это были не скучные посиделками в ресторанах, а драйвовый поход регаты по Лазурному побережью Франции. Молодожёны посетили Ниццу, Сен-Тропе, Канны, Монте-Карло, Лигурийские острова. Между двумя островами вся регата остановилась, создав звезду, а Kishe, вспомнив былое, отыграл свой dj-сет. А в Монте-Карло на главной вечеринке White Party, исполнил свои песни как главный звёздный гость.

Несмотря на такую насыщенную программу во время путешествия, Андрей и Оксана посвятили много времени друг другу — они много танцевали, плавали в открытом море, пробовали новые блюда, фотографировались и признавались друг другу в любви.

Наверно, не было ни одной поездки, в которой у певца не было приключений. Не стала исключением и Франция. Возникший конфликт с местными жителями закончился приездом полиции. После обыска ребят, их личных вещей и техники, после традиционного селфи с полицейскими, всё закончилось благополучно.

Вернувшись из свадебного путешествия, Kishe активно готовится к празднованию своего дня рождения, который он традиционно отметит со своими поклонниками 8 сентября в клубе Indigo.

Напомним, Андрей Kishe рассказал, как покорял российский шоу-бизнес.