25 стран уже назвали своих представителей на "Евровидение-2017"

24 февраля, состоится финал национального отбора в Словении.

В 25 странах-участницах "Евровидение-2017" уже определены артисты, которые выступят на песенном конкурсе в Киеве.

Об этом пишет broadcast.net.

Австрия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Беларусь, Великобритания, Армения, Грузия, Израиль, Италия, Ирландия, Испания, Кипр, БЮРМ, Нидерланды, Германия, Финляндия, Черногория, Швейцария, а с недавних пор еще и Мальта, Польша, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия — объявили имена представителей своих стран на "Евровидение-2017".

В эту пятницу, 24 февраля, состоится финал национального отбора в Словении. В эту субботу, 25 февраля, представителей на "Евровидение-2017" выберут в Молдове, Дании и Украине. В финале украинского национального отбора за победу будут бороться шесть исполнителей. Кроме конкурсантов, во время финального шоу выступят также артисты из Франции и Польши, которые будут представлять свои страны на "Евровидение-2017" в Киеве. Французская исполнительница Альма (Alma) споет свою "Requiem", а польская певица Кася Мош (Kasia Moś) исполнит композицию под названием "Flashlight".

Продолжаются отборы еще в 9 странах-участницах "Евровидение-2017" — Австралии, Греции, Эстонии, Исландии, Литве, Норвегии, Португалии и Румынии. Их представители определятся уже в начале марта.

что полуфиналы 62-го по счету песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 — 13 мая. Ареной шоу избран Международный выставочный центр в Киеве.

Напомним, Киркоров призвал Россию бойкотировать "Евровидение-2017".