"37 недель". Анна Курникова похвасталась снимком округлившегося животика

Снимок российской теннисистки в соцсети собрал более 100 тысяч лайков.

Анна Курникова показала фото, сделанное во время беременности instagram.com/annakournikova

Российская теннисистка Анна Курникова выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена во время беременности.

Снимок спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал более 120 тысяч лайков.

На фото Курникова запечатлена в черной майке, которая подчеркнула немаленький округлившийся животик.

"37 weeks (37 недель — Ред.)", — подписала снимок теннисистка.

Анна Курникова показала фото, сделанное во время беременности instagram.com/annakournikova

Ранее СМИ узнали, что 16 декабря 2017 года Анна Курникова родила от своего гражданского мужа — испанского певца Энрике Иглесиаса — близнецов. Пара вместе с 2001-го, фото их детей можно посмотреть здесь.

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