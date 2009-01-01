41-летняя Марион Котийяр родила дочку

В Сеть попала информация о том, что якобы новоиспеченные звездные родители назвали дочку Луизой.

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41-летняя Марион Котийяр стала мамой во второй раз.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на издание ouest-france.fr.

По данным французской прессы, актриса родила девочку в минувшую пятницу — 10 марта. Отцом малышки является 43-летний Гийом Кане, с которым у Котийяр есть общий сын — пятилетней Марсель.

Известно, что Марион рожала в одной из клиник Парижа. Также в Сеть попала информация о том, что якобы новоиспеченные звездные родители назвали дочку Луизой.

Марион Котийяр с мужем Instagram

Пока Котийяр и Кане воздерживаются от любых комментариев.

О беременности Марион стало известно в сентябре 2016 года. Актриса не планировала об этом сообщать СМИ, однако после ее участие в фильме "Шпионы-союзники" журналисты стали утверждать, что у Котийяр якобы роман с ее коллегой по съемочной площадке картины — Брэдом Питтом. Именно поэтому знаменитость и вынуждена была рассекретить свое интересное положение.

Напомним, Натали Портман родила дочку.