41-летняя Марион Котийяр родила дочку

В Сеть попала информация о том, что якобы новоиспеченные звездные родители назвали дочку Луизой.
Об этом пишет ivona, ссылаясь на издание ouest-france.fr.
По данным французской прессы, актриса родила девочку в минувшую пятницу — 10 марта. Отцом малышки является 43-летний Гийом Кане, с которым у Котийяр есть общий сын — пятилетней Марсель.
Известно, что Марион рожала в одной из клиник Парижа. Также в Сеть попала информация о том, что якобы новоиспеченные звездные родители назвали дочку Луизой.
Пока Котийяр и Кане воздерживаются от любых комментариев.
О беременности Марион стало известно в сентябре 2016 года. Актриса не планировала об этом сообщать СМИ, однако после ее участие в фильме "Шпионы-союзники" журналисты стали утверждать, что у Котийяр якобы роман с ее коллегой по съемочной площадке картины — Брэдом Питтом. Именно поэтому знаменитость и вынуждена была рассекретить свое интересное положение.
Напомним, Натали Портман родила дочку.