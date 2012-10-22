42-летний Андрей Губин не жалеет, что до сих пор не женат

Постоянные лицевые боли не дают ему ни петь, ни улыбаться.

Андрей Губин Скриншот

В последнее время Андрей Губин крайне редко дает интервью и усердно старается отгородиться от общества.

Однако на днях исполнитель хита "Такие девушки как звезды" решился рассказать о том, почему он до сих пор не обзавелся семьей, пишет Sobesednik.ru.

После смерти родителей у популярнейшего артиста эстрады Андрея Губина начались серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых ему пришлось покинуть сцену. Постоянные лицевые боли не дают ему ни петь, ни улыбаться. Прошло уже 10 лет с тех пор, как любимцу миллионов девушек поставили неутешительный диагноз "левосторонняя прозопалгия" (болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные боли в лицевых мышцах, — прим. Woman.ru). Сейчас Андрей живет очень скромно, занимается своим здоровьем и лишь изредка дает интервью прессе. Так, на днях Губин ответил на вопросы журналистов портала, в том числе он рассказал, почему до сих пор не женился. "Может, это жестоко звучит, но я не жалею, что не женился до сих пор. У меня не было девушки, на которой я бы хотел жениться. У меня болит лицо, мне не до детей... Забота о детях — это проявление некой силы, а я за собой уследить не могу. У меня губы синеют, все тело разваливается", — посетовал Андрей. Впрочем несостоявшаяся личная жизнь Губина, видимо, все же сказалась на самооценке артиста — певец стал стеснительным и практически перестал общаться с людьми.

Напомним, 40-летний Андрей Губин шокировал своей внешностью.