43-летняя Пенелопа Крус обнажилась для мужского журнала

На одном из снимков актриса позирует в белом кружевном корсете

Пенелопа Крус Instagram

Об этом пишет Сегодня.

43-летняя обладательница премии "Оскар" полностью разделась для съемки в мужском журнале Esquire.

На обложке ноябрьского выпуска звезда предстала обнаженной, прикрыв тело бархатной тканью.

На одном из снимков актриса позирует в белом кружевном корсете.

В интервью Крус вспомнила свою первую откровенную съемку. В 18 лет Пенелопа сыграла в комедийной драме испанского режиссера Бигаса Луны "Ветчина, ветчина" вместе с будущим мужем Хавьером Бардемом.

"Я думала так: "Там определенно есть характер, стиль, материал действительно хорош". Конечно, я не сильно хотела сниматься в таких сценах, но я сделала это. Все уважительно отнеслись к этому, зная, что мне было 18 лет. Я помню последний день съемок. Я плакала и говорила: "А что если я больше никогда не снимусь в фильме?". Я чувствовала опустошение", — призналась артистка.

Напомним, Наталья Могилевская обнажилась для глянца.