44-летняя Гвинет Пэлтроу собралась под венец

Гвинет и Брэд познакомились на съемочной площадке сериала "Лузеры".

Гвинет Пэлтроу EPA / UPG

Американская актриса

Об этом пишет Us Magazine.

Ее избранником стал 46-летний сценарист и продюсер Американской истории ужасов Брэд Фэлчак.

Гвинет и Брэд познакомились на съемочной площадке сериала "Лузеры" (Хор) в 2010 году, в котором Пэлтроу сыграла небольшую роль. Однако начали встречаться звезды лишь в августе 2014 года.

Это случилось после того, как 44-летняя Гвинет рассталась со своим мужем — солистом группы Coldplay Крисом Мартином, от которого родила дочку Эппл и сына Мозеса.

Как утверждают источники, дети актрисы хорошо ладят с новым маминым бойфрендом, да и сама Гвинет влюблена у Фэлчака.

"Они постоянно говорят о браке и уверенно к этому идут. Он сделает предложение, как только наступит подходящий момент, а она, конечно, скажет "да", — заверяют инсайдеры.

Напомним, звезда "Гарри Поттера" собрался жениться.