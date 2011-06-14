44-летняя топ-модель собралась замуж

Влюбленные начали встречаться еще в 2002 году.

Ева Герцигова и Грегорио Марсиа Instagram

Знаменитая чешская топ-модель Ева Герцигова помолвлена с итальянским бизнесменом, с которым состояла в гражданском браке более пятнадцати лет.

Об этом пишет jetsetter.

О радостном событии в жизни Евы стало известно из социальных сетей, в которых знаменитость призналась в любви своему избраннику и добавила хештег "помолвлены".

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Влюбленные начали встречаться еще в 2002 году, но сама модель была категорически против официального заключения брака. "Оформление отношений тормозит развитие любви. Кроме того, я независимая женщина. Мне нравится проводить много времени наедине с собой. И я не боюсь одиночества", — утверждала она в одном из интервью несколько лет назад. Но все меняется, и Ева наконец приняла предложение руки и сердца от любимого мужчины. У будущих молодоженов есть трое сыновей: пара воспитывает 9-летнего Джорджа, 6-летнего Филиппа и 3-летнего Эдварда.

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Напомним, Евгений Кошевой собрался обвенчаться с женой.