Сегодня, 18:32 RSS

45-летний премьер Канады оказался еще тем мачо, опубликованы фото

Сегодня, 17:54

Трюдо считается самым привлекательным политиком Канады.

Джастин Трюдо
Джастин Трюдо Скриншот
В Сеть попали снимки известного канадского политика Джастин Трюдо в юности, которые моментально стали предметом "горячего" обсуждения в Интернете.

Об этом пишет ivona.

"Молодой Джастин Трюдо выглядит, как вожатый, приближаться к которому вам запрещала мама, потому что прошлым летом одна из девушек забеременела, а он по-прежнему работает в лагере", "Эта фотография рассказывает вам, что Джастин Трюдо в колледже участвовал в постановке Godspell, где ему досталась роль Иисуса.Молодой Джастин Трюдо выглядит так, словно собирается соблазнить вас со своей акустической гитарой. Поднимите руку, если вы чувствуете себя жертвой молодого Джастина Трюдо", Молодой Джастин Трюдо может предложить мне бесплатную медицинскую помощь в любой день недели", — активно комментируют пользователи Twitter.

Джастин Трюдо
twitter.com

Отметим, что именно Джастин Трюдо считается самым привлекательным политиком Канады. Премьер-министр уже 12 лет женат на журналистке Софи Грегуар, с которой воспитывает троих детей.

Джастин Трюдо
twitter.com

Напомним, экс-"ВИА Гра" Мейхер-Грановская зажгла с аргентинским мачо.

Теги:  
Джастин Трюдо, премьер Канады, мачо
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...