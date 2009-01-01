50 оттенков серого от Алана Бадоева

Tayanna чувственно и откровенно говорит стихами для взрослых на фоне обнажающего видеоряда.

Tayannа Instagram

В Cети появились первые кадры нового клипа певицы Tayanna на песню "Шкода".

В тизере новой видеоработы Tayanna чувственно и откровенно говорит стихами для взрослых на фоне обнажающего видеоряда.

Клип на трек "Шкода" станет прелюдией выхода второго студийного альбома певицы, получивший название "Тримай мене". Релиз альбома запланирован на середину ноября.

Режиссером видеоработы неизменно выступил Алан Бадоев: "Даже грусть подвластна танцу. Совсем скоро на эту песню выйдет очень необычный видеоклип, руки чешутся показать его вам!", — заинтриговал продюсер певицы.

Премьера видео на первый сингл из украиноязычного альбома Tayanna, работа над которым продолжалась в течение года, состоится уже 1 ноября.

Напомним, певица Tayanna рассказала об отношениях с женатым Димой Климашенко.