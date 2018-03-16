52-летний Валерий Меладзе "готовится к застолью" в спортзале не жалея сил

Артист показал, как держит себя в форме.
Свои снимки в Instagram артист подписывал в шутливой манере: "В здоровом теле, здоровый дух. К застолью нужно готовиться не жалея сил!".
"Правильно...мы тоже к Пасхе готовимся с кардио!", "Заранее отпрыгать все хачапури? О, спорт, ты-жизнь!", - шутили в ответ поклонники.
Также артист пообещал поклонникам новую песню: "К лету с прессом и новой песней!".
Но больший интерес подписчиков вызывало видео, на котором Меладзе в кратчайшие сроки выполняет множество прыжков на скакалке.
Подписчики восхитились силой и выдержкой Меладзе, и засыпали его комплиментами.
"Валерий, ты супер!", " Валерий - шикарный мужчина!", "Ничего себе!! Вот это даааа!!! Далеко не каждый так сможет! ", - восхищались поклонники.
Ранее жена Валерия Меладзе показала свой "рай на Земле" и похвасталась фигурой в купальнике.