53-летняя Лолита показала, что с ее лицом сделал пластический хирург

В комментариях фолловеры оценили бьюти-перевоплощение певицы.

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На днях Лолита Милявская призналась фолловерам, что недавно прибегла к омолаживающей процедуре.

Об этом пишет woman.ru.

Певица сделала безоперационную подтяжку лица и продемонстрировала результат преображения в своем Instagram.

В подписи к новому селфи Лолита поблагодарила мастеров, колдовавших над ее волосами, и заметила, что они отлично смотрятся с лицом, которое ей не так давно "подправил" пластический хирург.

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В комментариях фолловеры оценили бьюти-перевоплощение певицы и отметили, что после подтяжки она стала только краше.

"Мне и без пластики вы очень нравились, но сейчас еще больше, супер, молодчинка", "Великолепно выглядите, давно нужно было сделать пластику, чтобы соответствовать мужу. Получилось очень круто, сногсшибательно!", "Замечательное очаровательное весеннее личико", "Не королевна, а принцесса. А хирург — волшебник", "Русская Моника Беллуччи", — выразили свое мнение подписчики.

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Напомним, поклонники раскритиковали лицо Надежды Бабкиной из-за пластики.