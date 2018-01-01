6-летняя дочь Кристины Орбакайте дебютировала на подиуме в роли модели

Певица тоже продефилировала с дочерью.

Орбакайте вышла с дочкой на подиум instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте с 6-летней дочерью Клавдией Земцовой приняли участие в показе в Москве.

Снимками с подиума звездная мама поделилась на своей странице в Instagram. Модельный дебют Клавдии состоялся в рамках показа осенне-зимней коллекции одного из итальянских брендов Twinset.

Поклонники в комментариях рассыпались в комплиментах, и поздравили девочку с первым выходом на подиум.

"И мамочка, и дочурка - само обаяние!!! Шикарные!", "Девочка на маму похожа!", "Чудо как хороши!", "Клавдия-уникальная девочка!", "Клавочку с дебютом! Девченки, вы такие красивые", - писали юзеры.

Певица тоже продефилировала с дочерью instagram.com/orbakaite_k/

Певица тоже продефилировала с дочерью instagram.com/orbakaite_k/

Певица тоже продефилировала с дочерью instagram.com/orbakaite_k/

Ранее четырехлетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина на модном показе вышла в свадебном платье.