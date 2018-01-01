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6-летняя дочь Кристины Орбакайте дебютировала на подиуме в роли модели

Сегодня, 12:15

Певица тоже продефилировала с дочерью.

Кристина Орбакайте
Орбакайте вышла с дочкой на подиум instagram.com/orbakaite_k/
Российская певица Кристина Орбакайте с 6-летней дочерью Клавдией Земцовой приняли участие в показе в Москве.

Снимками с подиума звездная мама поделилась на своей странице в Instagram. Модельный дебют Клавдии состоялся в рамках показа осенне-зимней коллекции одного из итальянских брендов Twinset.

Поклонники в комментариях рассыпались в комплиментах, и поздравили девочку с первым выходом на подиум.

"И мамочка, и дочурка - само обаяние!!! Шикарные!", "Девочка на маму похожа!", "Чудо как хороши!", "Клавдия-уникальная девочка!", "Клавочку с дебютом! Девченки, вы такие красивые", - писали юзеры.

Кристина Орбакайте
Певица тоже продефилировала с дочерью instagram.com/orbakaite_k/
Кристина Орбакайте
Певица тоже продефилировала с дочерью instagram.com/orbakaite_k/
Кристина Орбакайте
Певица тоже продефилировала с дочерью instagram.com/orbakaite_k/

Ранее четырехлетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина на модном показе вышла в свадебном платье.
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Кристина Орбакайте, дочь, Клавдия Земцова, подиум, модель
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