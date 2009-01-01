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61-летняя мама Ким Кардашьян готова выносить ее третьего ребенка

Сегодня, 19:40

Медики запретили Ким рожать самостоятельно из-за ее диагноза "сросшаяся плацента".

Ким Кардашьян
Крис Дженнер Instagram
В свежем эпизоде реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians мама Ким Кардашьян, Крис Дженнер, абсолютно серьезно заявила, что готова выносить третьего ребенка теледивы.

Об этом пишет woman.ru.

Якобы врачи сказали ей, что это возможно, даже несмотря на пожилой возраст.

В воскресенье, 21 мая, в эфир вышел новый эпизод реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians. В нем "матриарх" знаменитого семейства, Крис Дженнер, сообщила своей средней дочери Ким Кардашьян, что может стать суррогатной матерью для ее третьего ребенка (своего внука или внучки), если теледива захочет. 61-летняя Крис заявила удивленной Ким и ее старшей сестре Кортни, что врачи считают ее вполне способной выносить малыша, несмотря на более чем зрелый возраст. Разумеется, Ким и Кортни посмеялись над этой идеей и отмахнулись от нее, однако телезрители поняли, что супруга рэпера Канье Уэста серьезно намерена стать мамой в третий раз и находится в активном поиске суррогатной матери.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян Instagram

Медики запретили Ким рожать самостоятельно из-за ее диагноза "сросшаяся плацента".

Напомним, Ким Кардашьян хочет сделать операцию на матке, чтобы родить еще одного ребенка.

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Ким Кардашьян, Крис Дженнер, сурогатное материнство, дети
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