61-летняя мама Ким Кардашьян готова выносить ее третьего ребенка

В свежем эпизоде реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians мама Ким Кардашьян, Крис Дженнер , абсолютно серьезно заявила, что готова выносить третьего ребенка теледивы.

Якобы врачи сказали ей, что это возможно, даже несмотря на пожилой возраст.

В воскресенье, 21 мая, в эфир вышел новый эпизод реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians. В нем "матриарх" знаменитого семейства, Крис Дженнер, сообщила своей средней дочери Ким Кардашьян, что может стать суррогатной матерью для ее третьего ребенка (своего внука или внучки), если теледива захочет. 61-летняя Крис заявила удивленной Ким и ее старшей сестре Кортни, что врачи считают ее вполне способной выносить малыша, несмотря на более чем зрелый возраст. Разумеется, Ким и Кортни посмеялись над этой идеей и отмахнулись от нее, однако телезрители поняли, что супруга рэпера Канье Уэста серьезно намерена стать мамой в третий раз и находится в активном поиске суррогатной матери.

Напомним, Ким Кардашьян хочет сделать операцию на матке, чтобы родить еще одного ребенка.