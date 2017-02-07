63-летняя модель снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца, опубликованы фото

Примечательно, что вместе с моделью в фотосессии приняли участие и ее дочери.
Об этом пишет Обозреватель, ссылаясь на издание People.
Женщина, красоте и сексуальности которой можно только завидовать, украсила страницы глянца в бикини.
Примечательно, что вместе с моделью в фотосессии приняли участие и ее дочери: 31-летняя Алекса и 18-летняя Сейлор.
"Обдумывая предложение Sports Illustrated сняться для нового номера вместе с дочерьми, я поначалу сомневалась. В голову закрадывались различные мысли: "Что? В этом возрасте? В купальнике? Да ни за что!". Но потом я вспомнила, что говорила так же, когда мне было 30 лет. И знаете, я согласилась! Ради своих дочерей", — поделилась Кристи.
По словам Кристи, первый раз она появилась на обложке этого журнала 28 лет назад — в 1979 году.
Бринкли, которая за свою карьеру модели украшала обложку Sports Illustrated три раза, выразила надежду на то, что ее поступок — съемка для журнала в зрелом возрасте — поможет многим женщинам справиться с проблемами, связанными со старением.
Напомним, американская plus-size модель Мила Далбесио стала героиней съемки Sports Illustrated Swimsuit.