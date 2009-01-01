64-летняя аргентинская актриса поражает эротическими фото и подтянутой фигурой

Больше всего актриса известна выступлениями в комедиях в 1970-х и в начале 1980-х.

Грасиэла Альфано Instagram

64-летняя аргентинская актриса поразила поклонников во всем мире, разместив в соцсети фотографии своего идеального обнаженного тела.

Об этом пишет kp.ua, ссылаясь на издание Daily Mail.

Грасиэла Инес Альфано Казанова, более известная как Грасиэла Альфано — аргентинская актриса, телеведущая и модель.

Она выложила свои фотографии в Twitter и Instagram. Под собственными фото звезда написала: "Это все результат здорового образа жизни". На снимках видно стройную фигуру и прекрасную кожу. Однако, некоторые интернет-комментаторы настаивают, что это не просто здоровый образ жизни. В ответ посыпались комментарии из серии "это силикон, липосакция и хирургия", "это фотошоп", "это пластические операции".

Однако, нашлись и более добрые комментаторы, которые написали, что хотят выглядеть так же в этом возрасте.

Сейчас Грасиела Альфано играет главную роль эксперта по коррупции в в мюзикле Las Corruptelli, популярном в Аргентине.

Больше всего актриса известна выступлениями в комедиях в 1970-х и в начале 1980-х, которые сделали ее секс-символом.

Напомним, 48-летняя Карла Бруни показала фигуру в купальнике.