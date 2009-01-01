64-летняя жена Эммануэля Макрона назвала его главные недостатки

Также Макрон рассказала о тех временах, когда их отношения с Эммануэлем только начинались.

Эммануэль и Бриджит Макрон Reuters

64-летняя супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит впервые откровенно рассказала об их отношениях изданию Elle.

Об этом пишет ivona.

По ее мнению, у ее 39-летнего мужа есть лишь один недостаток.

"Единственный недостаток Эммануэля — он моложе меня. Привыкла к тому, что с нами происходят экстраординарные вещи. 20 лет подряд каждый день я задаю себе один и тот же вопрос — что будет дальше", — заявила Брижит.

Также Бриджит Макрон рассказала о тех временах, когда их отношения с Эммануэлем только начинались. Тогда женщина была в браке со своим первым мужем. Брижит объяснила, почему развелась с банкиром, которому родила троих детей: "Если бы я этого не сделала, моя жизнь прошла бы мимо меня".

"Когда я читаю то, что пишут про наши отношения, мне кажется, я читаю про кого-то другого. Наша история очень простая", — сообщила Брижит.

Женщина уточнила, что они с будущем супругом познакомились, когда тому было 15, а ей – 40. Через три года начался их роман, из-за которого Брижит развелась со своим супругом.

По словам Брижит, она была сдержана в прогнозах относительно победы ее мужа на президентских выборах, несмотря на то, что многие прочили ему победу.

"Я никогда не верила в то, что это произойдет. Я думаю, что нужно радоваться событиям только тогда, когда они случаются", — подытожила Макрон.

Напомним, жену Макрона хотят лишить привилегий первой леди Франции.