69-летняя Нина Матвиенко шокировала Сеть, опубликовано фото

На снимке Нина Митрофановна занимается на тренажере Quadro System

Нина и Тоня Матвиенко

Народная артистка Украины Нина Матвиенко в свои 69 лет остается в хорошей физической форме.

Об этом пишет kp.ua.

Певица активно занимается спортом, благодаря чему может "дать фору" молодым коллегам.

Подтверждением этому является фото, выложенное в Instagram Тоней Матвиенко. На снимке Нина Митрофановна занимается на тренажере Quadro System, на котором спортсмен подвешивается за тросы одновременно за руки и ноги.

"Маме 10 октября 70 лет! А вам слабо?" — гордо прокомментировала фото Тоня Матвиенко.

"Це неймовірна жінка, гордість нашої нації!!!!!", "Ниночка! Вы пример для подражания... Вы просто суперрррр", "Дивує, радує і захоплює одночасно.Приклад для всіх жінок", "Захоплююсь", "Крутооооо неймовірноо!!!!!", "Браво, Нина Митрофановна!!!!!", "Крута, неймовірно крута! Надихає)", — отметили пользователи.

Нина Матвиенко не часто откровенничает о личной жизни. Но в "Кулинарной академии Алексея Суханова" народная артистка, которую называют душой украинской песни, рассказала, как уживается под одной крышей с дочерью Тоней, ее гражданским мужем Арсеном Мирзояном и двумя внучками — старшей Ульяной и маленькой Ниной.

"Стараюсь никого не притеснять, но если доведут, то уже открываю рот", — рассказала Нина Митрофановна в интервью Алексею Суханову на канале "Украина". — Вывести из себя меня могут грязная посуда и много обуви под ногами. Иногда и командовать приходится.

Напомним, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян приняли участие в веселой фотосессии.