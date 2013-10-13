71-летняя Шер рассказала о своих секретах красоты

Хоть и на сцене Шер появляется теперь редко, зато певица сосредоточилась на карьере модели.
Об этом пишет Сплетник.
Стоит только вспомнить неожиданный выход певицы в откровенных нарядах на сцену Billboard Music Awards-2017.
Тогда поклонники Шер удивились тому, как артистка молодо выглядит, несмотря на солидный возраст. Один из своих секретов Шер раскрыла еще на сцене, сказав, что ежедневно стоит в планке. На днях она дала интервью, в котором поделилась другими секретами красоты и жизненными принципами.
Планка
Я начинала стоять в планке с 30-и секунд и думала, что умру. Теперь я стою от трех до пяти минут каждый день!
Правило моды Шер
Будь собой. Когда я только начинала, то носила одежду, которую никто не носил. Люди думали, что я фрик.
Уход за кожей
Мои процедуры по уходу за кожей очень разнообразные. У меня нет одного любимого средства, я использую продукты совершенно разных марок.
Безумный стиль
Мой стиль безумный, потому что я никогда не боялась делать безумные вещи. Но дома я выгляжу как бродяга: хожу в свитере и леггинсах, а волосы собираю в пучок.
Любимый наряд
Я влюблена в свой образ с "Оскара" 1986 года. Это было просто безумие. Мне до сих пор нравится этот наряд. Было очень красиво. Если бы вы видели меня в этом в живую, вам бы понравилось.
Прическа
Моя стрижка остается неизменной с давних пор, когда я была еще девочкой.
Хоть и на сцене Шер появляется теперь редко, зато певица сосредоточилась на карьере модели: она стала новым амбассадором американского бренда одежды Gap. И даже в дуэте с рэпером Future записала для рекламного ролика новой кампании песню, которая получила название Meet me in the Gap ("Встретимся в пустоте")
Напомним, певица Шер призналась, что ей не нравится стареть.