71-летняя Шер рассказала о своих секретах красоты

Стройной фигуре и красоте 71-летней Шер могут позавидовать многие молодые девушки.

Стоит только вспомнить неожиданный выход певицы в откровенных нарядах на сцену Billboard Music Awards-2017.

Тогда поклонники Шер удивились тому, как артистка молодо выглядит, несмотря на солидный возраст. Один из своих секретов Шер раскрыла еще на сцене, сказав, что ежедневно стоит в планке. На днях она дала интервью, в котором поделилась другими секретами красоты и жизненными принципами.

Планка

Я начинала стоять в планке с 30-и секунд и думала, что умру. Теперь я стою от трех до пяти минут каждый день!

Правило моды Шер

Будь собой. Когда я только начинала, то носила одежду, которую никто не носил. Люди думали, что я фрик.

Уход за кожей

Мои процедуры по уходу за кожей очень разнообразные. У меня нет одного любимого средства, я использую продукты совершенно разных марок.

Безумный стиль

Мой стиль безумный, потому что я никогда не боялась делать безумные вещи. Но дома я выгляжу как бродяга: хожу в свитере и леггинсах, а волосы собираю в пучок.

Любимый наряд

Я влюблена в свой образ с "Оскара" 1986 года. Это было просто безумие. Мне до сих пор нравится этот наряд. Было очень красиво. Если бы вы видели меня в этом в живую, вам бы понравилось.

Прическа

Моя стрижка остается неизменной с давних пор, когда я была еще девочкой.

Хоть и на сцене Шер появляется теперь редко, зато певица сосредоточилась на карьере модели: она стала новым амбассадором американского бренда одежды Gap. И даже в дуэте с рэпером Future записала для рекламного ролика новой кампании песню, которая получила название Meet me in the Gap ("Встретимся в пустоте")

