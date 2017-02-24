73-летний Роберт де Ниро вынужден сниматься в кино из-за транжирства жены

Грейс Хайтауэр проявляет себя как не самый удачливый бизнесмен.

Роберт де Ниро Instagram

один из самых узнаваемых актеров Голливуда.

За время многолетней работы в индустрии развлечений он сумел зарекомендовать себя как невероятный профессионал своего дела, пишет starslife.

Продюсеры знают, что любой фильм, в котором снялся Де Ниро обречен на успех, потому они готовы платить высокие гонорары актеру, будучи уверенными в том, что это окупиться. За время своего многолетнего служения искусству, Роберт сумел заработать не один миллион долларов. Де Ниро думал, что обеспечивает себе безбедную старость, на деле же ситуация оказалась несколько иной. Жена актера активно транжирит скопленные им деньги. Сейчас Де Ниро опасается приближающегося банкротства.

Грейс Хайтауэр Instagram

Грейс Хайтауэр проявляет себя как не самый удачливый бизнесмен. Женщина вложила большую сумму в сеть кофеен Grace Hightower & Coffees of Rwanda. Но за пять лет, что существую кафе, они не принесли прибыли. СМИ сообщают, что терпеть транжирство жены в неприбыльное дело Де Ниро устал и на днях сорвался. "Мне не пришлось бы продолжать сниматься в отвратительных фильмах, если бы ты не прожигала все мои деньги", — заявил он жене в одном из баров нью-йоркского района Манхэттен при посетителях.

Напомним, голливудский актер отказался сниматься в кино на время президентства Трампа.