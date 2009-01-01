74-летний Мик Джаггер закрутил роман с 22-летней

После концерта в Париже пара улетела одним рейсом в США.

Мик Джаггер

74-летний Мик Джаггер предпочитает заводить романтические отношения с девушками гораздо младше себя.

Об этом пишет Слетник.

После расставания с 31-летней матерью своего восьмого ребенка рокер недолго оставался в статусе холостяка: минувшие выходные Джаггер провел в Париже с новой девушкой — 22-летним кинопродюсером Нур Альфаллой.

Во французской столице у Rolling Stones проходил концерт в рамках нового тура, и Нур прилетела, чтобы увидеть возлюбленного и провести с ним время.

"Мик все еще обладает легендарным обаянием, но даже участники группы были удивлены, когда Нур, настолько молодая и красивая, приехала в Париж, чтобы его увидеть. Они оба свободны и, кажется, им весело вместе. У Мика улыбка не сходила с лица и появилось то самое знаменитое сияние в глазах", — сказал инсайдер, приближенный к музыканту.

После концерта в Париже пара улетела одним рейсом в США. Кстати говоря, там Мик купил особняк своей бывшей девушке и время от времени навещает ее и своего младшего ребенка — сына Деверо.

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