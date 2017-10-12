79-летняя актриса позировала для глянца без фотошопа

Эксперты утверждают, что этот номер глянца будет популярным еще много лет.
Об этом передает HollywoodLife.
Снимки звезды появились на обложке журнала Town & Country.
"Я — идеальная? Таких нет. Главное не это, а наполненность. Я часто чувствовала, что во мне живут две личности. Одна, которую видят все, и другая - неидеальная", — рассказала Фонда.
Эксперты утверждают, что этот номер глянца будет популярным еще много лет, ведь не каждая голливудская актриса согласиться предстать перед читателями без фотошопа.
Напомним, 79-летняя голливудская актриса рассталась со своим бойфрендом.