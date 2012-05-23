79-летняя голливудская актриса рассталась со своим бойфрендом

Они остались хорошими друзьями.

Джейн Фонда фото: twitter.com

Актеры 79-летняя Джейн Фонда и 74-летний Ричард Перри заявили, что больше не пара.

Об этом пишет Entertainment Tonight.

Бурный роман между актрисой и музыкальным магнатом продолжался около восьми лет.

Знаменитости познакомились в 2009 году, а уже в 2012 году пара приобрела особняк за 7,3 миллиона долларов (около 199 млн. гривен, — прим.ред.) в Трусдейле, штат Калифорния, США.

По словам Джейн, ее чувства к Ричарду были настоящими: "У меня никогда не было настоящей интимной близости, но мне очень хотелось ее испытать прежде, чем я умру. С Ричардом мне это удалось. С ним я чувствую себя абсолютно защищенной".

Несмотря на это, влюбленные разошлись. Как отметил Перри, они с актрисой остались хорошими друзьями.

Актриса с возлюбленным Ричардом Перри (справа) фото: twitter.com

"Это не расставание, а скорее переключение внимания на наши собственные жизни. Я ненавижу говорить, что роман закончился. Мы определенно очень хорошие друзья, и вместе занимаемся какими-то делами. Мы заботимся друг о друге, но отношения ушли на второй план. Как вы знаете, Джейн посвятила себя общественной работе... У нас, определенно, осталось много любви друг к другу".

К слову, Джейн Фонда трижды была замужем: ее первым мужем был французский режиссер Роже Вадим, вторым — активист Том Хайден, и третьим — киномагнат Тед Тернер.

У актрисы есть 49-летняя дочь Ванесса от первого брака и 43-летний сын Трой О'Донован от второго брака.

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