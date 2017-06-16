81-летнего Алена Делона срочно прооперировали

Он несколько дней жаловался на боль в ноге и спине.

Ален Делон с дочерью Анушкой Instagram

Об этом сообщает leparisien.fr.

"Он несколько дней жаловался на боль в ноге и спине", — заявила его дочь. Операцию провели на бедренной артерии. Сейчас здоровью артиста ничего не угрожает.

"Конечно, он очень сильно переживал после новости о смерти Мирей Дарк, но его госпитализация не имеет к этому никакого отношения", — рассказала в интервью его дочь Анушка.

В 1968 году Делон встретил актрису Мирей Дарк. Мирей и Ален были партнерами на протяжении 15 лет. 28 августа 2017 года актриса умерла.

Публикация от The official Alain Delon (@__alaindelon__) Июн 16 2017 в 8:59 PDT

В 2006 году, после шестилетнего перерыва, Делон вновь снялся в кино. Актер сыграл Гая Юлия Цезаря в комедии Томаса Лангманна и Фредерика Форестье "Астерикс на Олимпийских играх". Цезаря, который не может оторваться от собственного отражения в зеркале, Делон играет с самоиронией: эта роль – своеобразная пародия на самого актера.

Напомним, представители Аллы Пугачевой прокомментировали слухи о перенесенной Примадонной операции.