84-летнего Романа Полански вновь обвиняют в изнасиловании

Актриса Рената Лангер обратилась в полицию, рассказав о сексуальном преступлении, которое было совершено над ней в 1972 году

Роман Полански Reuters

Об этом пишет hellomagazine.

По данным New York Times, немецкая актриса Рената Лангер обратилась в швейцарскую полицию, рассказав о сексуальном преступлении, которое было совершено над ней в 1972 году, когда ей было 15 лет.

61-летняя Рената Лангер объяснила New York Times, что решила обратиться в полицию лишь сейчас потому, что долгие годы берегла от этой информации свою мать, которая страдала от сердечных заболеваний. Знакомство Лангер с Романом Полански произошло в Нью-Йорке, где она работала моделью.

Это четвертое подобное обвинение, выдвинутое в адрес Полански. Летом этого года с заявлением выступила 60-летняя Робин (свое полное имя женщина не назвала). По ее словам, насилие над ней произошло еще в 1973 году в Южной Калифорнии. Робин пояснила, что не стала сразу заявлять о случившемся в полицию, так как не хотела, чтобы ее отец отправил Полански в тюрьму на всю жизнь. Суд не смог принять иск от Робин и ее адвоката, поскольку у преступления истек срок давности.

Криминальная биография Романа Полански берет начало в 70-х. В 1977 году суд в Лос-Анджелесе признал Полански виновным в растлении 13-летней Саманты Геймер. Полански признал свою вину, заключил сделку со следствием и 42 дня находился в тюрьме, после чего был выпущен на свободу. Позже судья заявил о необходимости приговорить Полански к 50 годам тюрьмы, тогда Полански бежал во Францию. В 2009 году Полански был арестован в Цюрихе, где его спустя несколько месяцев отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов. По законам США в случае побега виновного принцип давности преступления на него не распространяется. По сей день 84-летний Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом.

Напомним, режиссер Роман Полански засветил в Каннах белые трусы.