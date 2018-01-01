"А бабка бесится": Алла Пугачева резко отреагировала на "танец любви" Киркорова и Бузовой

Алла Борисовна одобрила негативные слова, адресованные начинающей певице.

Пугачева лайкнула негативный комментарий, адресованный Бузовой Фото: hronika.info

Легендарная российская певица Алла Пугачева не оценила фотографии и видео, которыми поделился ее экс-супруг, певец Филипп Киркоров.

На серии фото и видео, которые поп-король российской эстрады выложил на своей странице в Instagram, он запечатлен с Ольгой Бузовой. Они устроили жаркие танцы на съемочной площадке, на видео певица всячески обращала на себя внимание Киркорова, крепко держась за его руки, и поглаживая его по груди.

"Ну вот и взорвалась эта бомба замедленного действия - Ольга Бузова и Филипп Киркоров... Танец любви... В настроении и с настроением...", - подписал серию фото и видео певец.

Это фото вызвало бурную реакцию у подписчиков поп-короля и Примадонны instagram.com/fkirkorov

Этот тандем вызвал неоднозначную реакцию фанатов, большинство засыпало артистов негативными комментариями. Один из таких положительно оценила "лайком" Алла Пугачева.

Именно этот комментарий лайкнула Пугачева instagram.com/fkirkorov

Алла Борисовна одобрила негативные слова, адресованные Бузовой instagram.com/fkirkorov

На такую оценку обратили внимание поклонники, заявив, что Пугачева приревновала Киркорова.

"Что Пугачева?)Теперь бабка пусть сидит и красиво стареет", "Пугачева приревновала Бузову к Киркорову. Корольи Бузова рядом с ним шикарна. Это у Пугачевой зависть, что она уже не молода. Следит за ними", "А бабка Пугачева бесится, что ее царству пи*да уже. Пусть место бабка знает", - писали юзеры.

Ранее Алла Пугачева показала архивное фото с Кристиной Орбакайте.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram