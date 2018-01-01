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"А чё не голая вышла?": фанаты раскритиковали платье беременной Лободы

Сегодня, 12:37
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1 / 6 Артистка была одета в прозрачное платье (lobodaofficial/instagram)

Артистка была одета в прозрачное платье.

Украинская певица Светлана Лобода, которая со сцены Кремля на премии BraVo подтвердила слухи о своей второй беременности, разозлила фанатов своим нарядом.

Артистка для разглашения такой новости выбрала прозрачное платье с вышивкой на телесное боди.

Подписчикам звезды в Instagram не понравился этот образ – мол, раз беременна, стоит выбирать менее откровенные наряды.

"Платье пипец", "В платье же пись*у видно", "Боди позорное под платьем, просто изуродовало красивую фигуру и изящное платье", "Платье - ужасное, трусы ретузы на беременной бабе", "Боже мой какой ужас. А чё не голая вышла????", - возмущались подписчики.

Ранее Светлана Лобода призналась о беременности.
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Светлана Лобода, беременность, платье, фанаты
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