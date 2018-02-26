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"А что это у нее на груди?": зона декольте Могилевской взбудоражила ее фанатов

Сегодня, 14:40

Артистка выложила новый снимок на своей странице в Instagram.

Могилевская
Могилевская взбудоражила фанатов новым фото nataliya_mogilevskaya/instagram
Украинская певица Наталья Могилевская взволновала поклонников своим новым фото, на котором она запечатлена в платье с глубоким декольте, а на груди красуется рисунок, который простирается и до плеч артистки.

"Друзья мои. Книга готова. Издательство просит ещё месяц на производство. Пока рекламная кампания не началась. Терпение. Всех люблю...", - подписала снимок в Instagram Могилевская.

Но не анонсированная книга заинтересовала подписчиков звезды – поклонники заметили рисунок на груди артистки, и начали выдвигать свои предположения.

"Наташенька, это тату у тебя или хна?", "Думаю это рисунок! Не люблю настоящие тату....", - сомневались юзеры.

Другие же уверяли, что Могилевская набила себе татуировку.

"Татуха зачёт!", "А что за тату у нее на груди?", "Тату Вас портит. Вам не идёт совсем", - писали поклонники. 

Ранее известная певица захотела покинуть Украину ради Индии.
Теги:  
Наталья Могилевская, тату, декольте, книга
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