Сегодня, 19:24 RSS

"А девочка созрела": Алина Гросу поразила откровенным фото в бикини

Сегодня, 17:43

Певица поделилась снимком с отдыха.

Алина Гросу
Певица поделилась снимком с отдыха instagram.com/alina_grosu
Украинская певица Алина Гросу, которая ранее уже посветила грудью на сьемках очередного клипа, поделилась с подписчиками провокационным фото свое фигуры.

На своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором позирует в черном купальнике, демонстрирую подтянутую фигуру.

"Сегодня "Хочуябаса" уже год. Меня очень радует, что нас объединяет любовь к басам", - подписала фото Алина.

Полконники пришли в восторг от снимка, и расхвалили формы певицы.

"Очень пикантная красотка, супер красавица", "Фигура супер классная", "А девочка созрела) Вас часто сравнивают сейчас и в детсве?", "Секси", - восхищались фигурой подписчики.

Алина Гросу
гросу предстала в соблазнительном черном купальнике instagram.com/alina_grosu

Ранее Алина Гросу на пикантном фото похвасталась пышной грудью.

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Алина Гросу, фигура, грудь, фото
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться