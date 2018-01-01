"А девочка созрела": Алина Гросу поразила откровенным фото в бикини

Певица поделилась снимком с отдыха.

Певица поделилась снимком с отдыха instagram.com/alina_grosu

На своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором позирует в черном купальнике, демонстрирую подтянутую фигуру.

"Сегодня "Хочуябаса" уже год. Меня очень радует, что нас объединяет любовь к басам", - подписала фото Алина.

Полконники пришли в восторг от снимка, и расхвалили формы певицы.

"Очень пикантная красотка, супер красавица", "Фигура супер классная", "А девочка созрела) Вас часто сравнивают сейчас и в детсве?", "Секси", - восхищались фигурой подписчики.

гросу предстала в соблазнительном черном купальнике instagram.com/alina_grosu

Ранее Алина Гросу на пикантном фото похвасталась пышной грудью.

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