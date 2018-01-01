"А как же диета?": Ефросинина и Каменских показали, как они "худеют"

Телеведущая и певица позволили себе сьесть сладенькое.
Снимком, как Ефросинина лопает конфету, а Каменских с улыбкой смотрит на подругу, ведущая поделилась на своей странице в Instagram.
"Худеем с Настей Каменских", - подписала фото Ефросинина, и сопроводила его хештегами "#нажесткойдиете #лучшаяподруга #толстаяподруга".
Поклонники уверяли, что артисткам можно позволить себе кусочек сладенького, ведь они так тяжело работают над своей фигурой и придерживаются правильного питания.
"Две самые-самые!", "А как же диета?", "Аниты Луценко на вас нет! Хотя вам красоточки можно все!", "Маша и конфетки - не верю!", "Сто пудов конфетки пп", - поклонники.
Ранее Настя Каменских позировала без макияжа.