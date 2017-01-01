"А как же Настя?" Потап удивил поклонников признанием в симпатии к чужой жене

Рэпер Алексей Потапенко выложил совместное фото с женой Сергея Бабкина

Знаменитый рэпер Потап удивил подписчиков Instagram снимком с супругой Сергея Бабкина, Снежаной.

"В Сереге Бабкине больше всего мне нравится Снежана" - написал под фото артист.

На своей странице в Instagram Снежана выложила такое же фото, где призналась в любви к звезде: "Ой #вотсутствиемужа @realpotap Любим тебя, дорогой!"

В комментариях к фотографии Потапа фанаты не могли сдержать удивления и возмутились почему Потап "изменил" свое коллеге Насте Каменских.

"А как же Настя?", "Где Настя?", "Настя лучше".

В комментариях к фото также отметился и сам Сергей Бабкин, он судя по всему, не против такой "дружбы" его жены и Потапа: "Настоящая мужская дружба- это когда друг восхищается твоей женщиной."

Ранее фанаты заподозрили Потапа и Настю в тайной свадьбе.