"А когда коронация?". Ксения Собчак позировала с державой, фото

Снимки, опубликованные экс-кандидатом в президенты России, в соцсети собрали десятки тысяч лайков.

Ксения Собчак похвасталась снимком с державой instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена с державой — символом государственной власти монарха.

Снимок политик опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "А когда коронация?", — поинтересовался berkovichalexander.

"Шар мира есть, осталось получить скипетр и царскую корону", — отметил mklimininsta. "Красоточка", — считает luxury_di.

Ксения Собчак похвасталась снимком с державой instagram.com/xenia_sobchak

Ранее Ксения Собчак писала в соцсети, что отдыхала с семьей в Таиланде и поделилась снимком, на котором позирует со своим сыном Платоном и мужем — российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом.

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