"А ножки как у куклы Барби": Оля Полякова поразила фанатов фигурой и стройными ногами

Певица предстала в стильном образе.

Певица предстала в стильном образе instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская певица Оля Полякова поразила фанатов осиной талией и впечатляюще стройными ногами. В таком образе певица представила новую песню "Королева ночи" на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".

На своей странице в Instagram она поделилась снимком, на котором певица запечатлена в блестящем наряде, стилизированном под 90-е: приталенном пиджаке, сверхкороткой юбке, с начесом и ярким макияжем.

"Королева ночи", - коротко подписала снимок Полякова.

Поклонники артистки не могли оторвать глаз от длинных ног Поляковой, о чем и сообщили в комментариях, расхваливая ее фигуру.

"Барби", "Какая вы стройняшка. Выглядите просто шикарно!", "Вы очень похудели!!! Здорово выглядите!!", "А ножки как у куклы Барби", "Оля, ножки бомбезные", "Красивее ног не видела - идеальные!", - восхищались подписчики.

Полякова поразила фанатов длиной ног instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова представила новый хит.