"А страшная же!". Ани Лорак покрасовалась в платье-кольчуге

Певица сообщила, что скоро отправится в тур со своим шоу.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 100 тысяч лайков.
"Вы готовы? Совсем скоро мы отправляемся в тур с лучшим шоу — "Дива", — подписала фото исполнительница.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "А страшная же!", — считает kireew278. "Какая зая…", — отметила frolova.queen. "Фотошопа много", — написала preobrazhenskaia2170.
Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам певицы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".
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