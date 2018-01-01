"А вот и пузико": поклонники заметили на фото Регины Тодоренко округлившийся живот

Фанаты считают, что певица уже на приличном сроке.

Поклонники считают, что ведущая беременна instagram.com/reginatodorenko

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует на отдыхе в свободном платье в полоску.

"Экстрим обожаю, но только не мотороллеры. Постоянно с них падаю!", - отметила знаменитость.

Однако фанаты обратили внимание на округлившийся живот ведущей, и посоветовали ей не увлекаться экстримом.

"Раздобрела и бледная, сразу видно, что беременная", "А беременной и опасно на мотороллерах и про экстрим теперь забудь, ответственность совершенно иная!", "А вот и пузико", "Беременная, видно", - заметили подписчики.

Фанаты заметили на этом фото округлившийся живот instagram.com/reginatodorenko

Ранее СМИ назвали дату родов и пол ребенка беременной Тодоренко.

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