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ABBA опубликовала первые фото с репетиции после воссоединения

Сегодня, 19:22

Музыканты начали запись новых песен.

АВВА
ABBA воссоединяется для покорения новых музыкальных вершин Фото: Instagram//ABBA
Через 35 лет после распада легендарной шведской группы АВВА ее участники решили воссоединить коллектив и уже принялись активно работать в звукозаписывающей студии.

Первое фото группы после нашумевшего воссоединения поклонники смогли увидеть на официальной странице АВВА в Instagram.

"Фрида, Агнета, Бьорн и Бенни в студии RMV Studio в Стокгольме, записывают две новые песни. Выпуск запланирован на конец года", — написано в комментарии к снимку.

На одном из фото музыканты показали работу в студии, поскольку ранее участники группы анонсировали выход двух новых песен. На втором снимке шведские певцы собрались вчетвером после долгих лет творческой разлуки.

АВВА
Фото: Instagram//ABBA

АВВА
Фото: Instagram//ABBA

Напомним, ранее музыканты АВВА показали практически обнаженное архивное фото со времен своей молодости.

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Теги:  
ABBA, АВВА, музыка, группа, песни, фото
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