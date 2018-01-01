"Аборигенстайл". Даша Астафьева поделилась, что для нее самое сложное после отпуска

Певица опубликовала новое селфи, оно собрало тысячи лайков.

Даша Астафьева выложила в Сеть новое селфи instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева сообщила, что для нее самое сложное после возвращения с отпуска — выключить "режим аборигенстайл".

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи и под ним поделилась трудностью, возникающей после отдыха.

"Самое сложное по возвращении с отпуска — выключить режим аборигенстайл", — отметила артистка.

Снимок певицы за три часа собрал более шести тысяч лайков.

Даша Астафьева выложила в Сеть новое селфи instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева пожаловалась, что во время отдыха на острове Бали обезьянка выхватила у нее мобильный и залезла на дерево. Потом исполнительнице позвонил знакомый, и телефон "вернулся с трехметровой высоты на грешную землю".