"Аборигенстайл". Даша Астафьева поделилась, что для нее самое сложное после отпуска

Певица опубликовала новое селфи, оно собрало тысячи лайков.
Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram новое селфи и под ним поделилась трудностью, возникающей после отдыха.
"Самое сложное по возвращении с отпуска — выключить режим аборигенстайл", — отметила артистка.
Снимок певицы за три часа собрал более шести тысяч лайков.
Ранее Даша Астафьева пожаловалась, что во время отдыха на острове Бали обезьянка выхватила у нее мобильный и залезла на дерево. Потом исполнительнице позвонил знакомый, и телефон "вернулся с трехметровой высоты на грешную землю".