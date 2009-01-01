Адель будет сниматься в голливудском фильме

Картина будет снята в жанре мюзикла.

Певица Аадель Reuters

Британской певице Адель предложили роль в голливудском фильме "Оливер!" по книге "Приключения Оливера Твиста" Чарльза Диккенса.

Об этом пишет popcornnews.ru.

Сообщается, что над фильмом, который будет снят в жанре мюзикла, работает театральный продюсер Кэмерон Макинтош и студия Working Title Films, известные по музыкальному фильму "Отверженные" (2012), главные роли в котором сыграли Хью Джекман, Энн Хэтэуэй и Рассел Кроу. Для Адель это будет первая актерская работа, хотя ранее певица сотрудничала с создателями фильма "007: Координаты "Скайфолл"", для которого она записала саундтрек.

Сама Адель пока не раскрывает деталей переговоров, но ее поклонники мечтают видеть любимую исполнительницу еще и в кино.

Напомним, врачи запретили певице Адель петь.