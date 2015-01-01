Адель тайно вышла замуж на Рождество — СМИ

Накануне папарацци запечатлели знаменитость с кольцом на безымянном пальце.
Об этом пишет vistanews.ru.
Данные сведения сообщили зарубежные информационные агентства.
Накануне папарацци запечатлели знаменитость с кольцом на безымянном пальце. В связи с этим, возникло множество слухов об обручении Адель и Конеки. Судя по всему, свой союз молодые люди скрепили в канун Рождества.
Отметим, агент артистки не отрицает тот факт, что она стала замужней, но отказывается распространяться насчет этого. Весной этого года журналисты также заявляли о свадьбе звезды.