Адель тайно вышла замуж на Рождество — СМИ

Накануне папарацци запечатлели знаменитость с кольцом на безымянном пальце.

Певица Адель Reuters

В сети появилась информация, что популярная британская исполнительница Адель тайно вышла замуж за своего возлюбленного Саймона Конеки.

Об этом пишет vistanews.ru.

Данные сведения сообщили зарубежные информационные агентства.

Накануне папарацци запечатлели знаменитость с кольцом на безымянном пальце. В связи с этим, возникло множество слухов об обручении Адель и Конеки. Судя по всему, свой союз молодые люди скрепили в канун Рождества.

Отметим, агент артистки не отрицает тот факт, что она стала замужней, но отказывается распространяться насчет этого. Весной этого года журналисты также заявляли о свадьбе звезды.

Напомним, 19-летняя Виктория Петрик тайно вышла замуж.