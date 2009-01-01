Адель зарабатывает свыше 600 тыс. долларов за концерт

Адель, отправившаяся в концертный тур в поддержку альбома "25", дала в общей сложности 107 концертов.

Певица Адель Instagram

После нескольких лет затишья певица Адель с триумфом вернулась в шоу-бизнес, порадовав поклонников новым альбомом "25" - и, похоже, фанаты так соскучились по творчеству британской певицы.

Об этом пишет popcornnews.

Согласно бухгалтерской отчетности Адель, за каждый концерт певица получала порядка 650 тысяч долларов.

В период с февраля по декабрь 2016 года Адель, отправившаяся в концертный тур в поддержку альбома "25", дала в общей сложности 107 концертов. В бухгалтерской отчетности ее компании, Remedy Touring, значится, что прибыль в период с октября 2015 по апрель 2016 составила 14,3 миллиона долларов. На практике это означает, что за каждый концерт, который Адель дала в этот период, она заработала 654 019 долларов.

Эксперты уже прокомментировали финансовую информацию о певице, отметив: "Учитывая, что это был первый в карьере Адель мировой тур, ее доход просто невероятен".

Внушительная прибыль от концертного тура позволила Адель войти в список артистов, больше всего зарабатывающих на гастрольных турах — наряду с Мадонной, U2 и Rolling Stones. Сейчас лидерство в этом списке удерживают U2, концертный тур которых 360 Degrees Tour собрал 739 миллионов долларов (или, с учетом количества концертов, примерно по 1,6 миллиона долларов за каждое выступление для каждого из участников группы).

Напомним, члены семейства Кардашьян зарабатывают по 400 тысяч за рекламу в Instagram.