Адриана Лима и Алессандра Амбросио снялись в откровенной фотосессии

Коллекция, получившая название Obsessed ("Одержимый"), состоит из сексуальных черных и нюдовых комплектов с полупрозрачными элементами.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
Постоянные лица бренда, сотрудничающие с маркой больше десяти лет, продемонстрировали отличную форму в фотосессии.
Коллекция, получившая название Obsessed ("Одержимый"), состоит из сексуальных черных и нюдовых комплектов с полупрозрачными элементами.
"Одержимый каждой сексуальной деталью", — гласит слоган рекламной кампании, которая стала, пожалуй, самой яркой в преддверии ежегодного шоу Victoria's Secret.
Адриана Лима и Алессандра Амбросио примут участие в грандиозном показе, который в этом году пройдет в Шанхае. Каждая из них не один раз выполняла почетную обязанность модели, демонстрирующей Fantasy Bra, а в 2014 году они вместе вышли на подиум в бюстгальтерах из драгоценных камней.