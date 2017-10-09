Адриана Лима и Алессандра Амбросио снялись в откровенной фотосессии

Коллекция, получившая название Obsessed ("Одержимый"), состоит из сексуальных черных и нюдовых комплектов с полупрозрачными элементами.

Алессандра Амбросио

Популярные бразильские модели, Адриана Лима и Алессандра Амбросио, представили новую коллекцию белья Victoria's Secret в чувственной рекламной кампании.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Постоянные лица бренда, сотрудничающие с маркой больше десяти лет, продемонстрировали отличную форму в фотосессии.

Коллекция, получившая название Obsessed ("Одержимый"), состоит из сексуальных черных и нюдовых комплектов с полупрозрачными элементами.

"Одержимый каждой сексуальной деталью", — гласит слоган рекламной кампании, которая стала, пожалуй, самой яркой в преддверии ежегодного шоу Victoria's Secret.

Адриана Лима и Алессандра Амбросио примут участие в грандиозном показе, который в этом году пройдет в Шанхае. Каждая из них не один раз выполняла почетную обязанность модели, демонстрирующей Fantasy Bra, а в 2014 году они вместе вышли на подиум в бюстгальтерах из драгоценных камней.

Публикация от Victoria's Secret (@victoriassecret) Окт 9 2017 в 3:59 PDT

Напомним, шоу Victoria's Secret впервые пройдет в Китае.