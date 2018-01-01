Африка и дикие танцы: Иван Дорн выпустил безумный клип в поддержку детей из Уганды

Артист представил клип на трек "Afrika".

Певец выпустил новый клип Скриншот YouTube

Скандальный украинский певец Иван Дорн, которого в прошлом году даже назвали "Лучшим российским артистом" , выпустил новый клип на песню "Afrika".

Релиз видеоработы состоялся на сайте журнала Billboard. Этот трек вошел в третий альбом Дорна OTD.

В треке Дорн поет: "Я буду распространять этот горячий ритм африканских людей. Как насчет тебя?".

Клип был снят режиссером Айсултаном Сеитовым в Уганде. По задумке режиссера, в видео Дорн пытается понять жизнь африканского племени и сам постепенно становится африканцем.

Дорн бегает, и танцует с африканцами. На танцполе ему составила компанию группа Masaka Kids Africana — детская танцевальная группа из местной деревни Нуэндо, у которой нет ни стен, ни крыши над головой.

В комментариях к опубликованному на YouTube видео музыкант призывает делать пожертвования в пользу талантливого коллектива и перечисляет имена всех его участников.

В клипе Дорну компанию составила группа Masaka Kids Africana Скриншот YouTube

Ранее Иван Дорн неожиданно запел на украинском.