Агутин снялся для глянца со взрослыми красавицами-дочками: фото

Исполнитель сфотографировался с наследницами по случаю собственного юбилея.

Агутин показал взрослых дочерей Фото: Instagram/Леонид Агутин

Известный российский певец Леонид Агутин отпраздновал 50-летие. В канун праздника он сфотографировался для обложки глянцевого журнала.

Исполнитель дал интервью журналу ОК!, а также пригласил для участия в юбилейной фотосессии двух своих дочерей – 19-летнюю Елизавету и 22-летнюю Полину.

Пользователи Сети оценили семейный снимок, восхитившись тем, как выросли дети Агутина, и отметили, что единственная, кого не хватает на фото, - это супруга Леонида Анжелика Варум.

"Анжелики не хватает на обложке", "Какие же красивые дочки у вас выросли", "Яркие, как и папа", "Все в папу", "Хоть и разные, но на Леонида очень похожи", — написали поклонники в комментариях под снимком обложки.

Фото: Instagram/Леонид Агутин

Напомним, Агутин женат на Варум с 1997 года. В этом браке родилась младшая дочь певца Елизавета. Старшая Полина появилась на свет в гражданском (фактическом) браке Леонида и балерины Марии Воробьевой. Дочери певца живут за границей, но он старается видеться с девочками при каждом удобном случае.

Как ранее сообщалось, Агутин откровенно рассказал о "самом офигенном свидании и сексе", которые он имел со своей супругой Анжеликой Варум.

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