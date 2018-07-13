"Ах, эти сисечки": полуголая экс-Nikita устроила жаркие танцы на кухне

Артистка ведет в Instagram постоянную рубрику "танцы с холодильником".

Артистка станцевала у холодильника без бюстгальтера, но зато в черной просвечивающейся кофте instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita Анастасия Кумейко , которая выступает под псевдонимом DJ Nana, поразила фанатов пикантными танцами на кухне.

На своей странице в Instagram артистка выложила видео, на котором она активно двигается под песню в одних лишь трусах и без лифчика – но чтобы не засветить грудь полностью, она надела кофту с просвечивающейся тканью.

Поклонники отметили, что Кумейко двигается сексуально, и завораживает своей фигурой.

"Очень красивая грудь", "Ах эти сисечки...", "Просто шикарная! Наверное, у тебя всегда отличное настроение?", "Был бы холодильник мужчиной, умер бы от трения...", - расхваливали фанаты.

Публикация от DJ NANA (@anastasia_domination)13 Июл 2018 в 5:21 PDT

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