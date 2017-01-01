"Ах, какая женщина!". Ротару показала яркий отпуск на берегу океана, фото

Певица отдыхает на Мальдивских островах.

София Ротару проводит отпуск на Мальдивах. Фото: Instagfam/sofiarotaru.official

Популярная исполнительница София Ротару проводит отпуск на Мальдивах.

Яркими пляжными снимками 70-летняя певица делится с подписчиками в Instagram.

Ротару опубликовала фото, на котором запечатлена в стильном образе: юбке-платке, прозрачной белой рубашке и оранжевом купальнике, просвечивающемся через одежду.

"Душевного тепла и любви всем!", - подписала фотографию певица.

"Ах, какая женщина!", "Как и всегда, прекрасна", "Стильно", "Суперпевица и женщина!", "София Михайловна безупречна во всем и всегда!", "Чудесный образ! Всегда и во всем вы были и остаетесь для меня непревзойденным образцом обворожительной женщины, талантливой певицы и прекрасного человека", "Возраст — это не про вас", "Шикарная женщина! Во все времена!", - написали в комментариях поклонники Ротару.

Почитатели таланта певицы отметили, что выглядит София Михайловна безупречно и с годами совсем не меняется.

Напомним, свой 70-летний юбилей София Ротару отпраздновала на острове Сардиния в Италии.